Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

В Бишкека впервые проведена онлайн трансляция судебного заседания

204  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Свердловском районном суде городе Бишкек впервые проведены онлайн трансляции судебных заседаний, в том числе по уголовному делу, связанному с семейным насилием. Онлайн трансляция велась на ютуб канале "Жогорку сот". Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

На судебном заседании присутствовали заместитель руководителя аппарата Верховного суда Аман Джумалиев и заместитель министра юстиции Кыргызской Республики Айбек Айдаров.

Как известно, в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики были внесены изменения, которые закрепляют понятия "видеоконференцсвязь" и "онлайн-трансляция судебного заседания". Законодательно установлено право обвиняемого и других участников уголовного процесса знакомиться с протоколами заседаний, включая аудио- и видеозаписи, а также подавать на них замечания. Введена возможность ходатайствовать о проведении заседаний с использованием видеосвязи или трансляции в прямом эфире по телевидению, радио или через Интернет.

В связи с изменениями суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе вправе разрешить трансляцию судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио и в сети Интернет для соблюдения интересов правосудия, гласности и обеспечения безопасности участников судопроизводства. В статью 46 добавлен пункт 18, который предоставляет участникам право ходатайствовать о проведении судебного разбирательства посредством использования трансляции (онлайн-трансляции) судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио и (или) в сети Интернет. Также часть 3 статьи 280 была дополнена пунктом 5, предусматривающим возможность вещания в средствах массовой информации или в сети Интернет в онлайн-формате.

Кроме того, согласно статье 290-1 УПК Кыргызской Республики, суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе вправе разрешить трансляцию (онлайн-трансляцию) судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио и (или) в сети Интернет. Решение о допустимости трансляции (онлайн-трансляции) судебного заседания определяется судом с учётом соблюдения интересов правосудия, гласности и обеспечения безопасности участников судопроизводства. Такие меры направлены на повышение прозрачности правосудия, укрепление доверия общества к судебной системе, обеспечение открытости и повышение правовой культуры населения. Они позволяют удаленно наблюдать за реальной практикой, дисциплинируют участников процесса, а также способствуют дебюрократизации и доступности правосудия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456429
Теги:
суд, информационные технологии, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  