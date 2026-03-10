В Бишкека впервые проведена онлайн трансляция судебного заседания

В Свердловском районном суде городе Бишкек впервые проведены онлайн трансляции судебных заседаний, в том числе по уголовному делу, связанному с семейным насилием. Онлайн трансляция велась на ютуб канале "Жогорку сот". Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

На судебном заседании присутствовали заместитель руководителя аппарата Верховного суда Аман Джумалиев и заместитель министра юстиции Кыргызской Республики Айбек Айдаров.

Как известно, в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики были внесены изменения, которые закрепляют понятия "видеоконференцсвязь" и "онлайн-трансляция судебного заседания". Законодательно установлено право обвиняемого и других участников уголовного процесса знакомиться с протоколами заседаний, включая аудио- и видеозаписи, а также подавать на них замечания. Введена возможность ходатайствовать о проведении заседаний с использованием видеосвязи или трансляции в прямом эфире по телевидению, радио или через Интернет.

В связи с изменениями суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе вправе разрешить трансляцию судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио и в сети Интернет для соблюдения интересов правосудия, гласности и обеспечения безопасности участников судопроизводства. В статью 46 добавлен пункт 18, который предоставляет участникам право ходатайствовать о проведении судебного разбирательства посредством использования трансляции (онлайн-трансляции) судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио и (или) в сети Интернет. Также часть 3 статьи 280 была дополнена пунктом 5, предусматривающим возможность вещания в средствах массовой информации или в сети Интернет в онлайн-формате.

Кроме того, согласно статье 290-1 УПК Кыргызской Республики, суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе вправе разрешить трансляцию (онлайн-трансляцию) судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио и (или) в сети Интернет. Решение о допустимости трансляции (онлайн-трансляции) судебного заседания определяется судом с учётом соблюдения интересов правосудия, гласности и обеспечения безопасности участников судопроизводства. Такие меры направлены на повышение прозрачности правосудия, укрепление доверия общества к судебной системе, обеспечение открытости и повышение правовой культуры населения. Они позволяют удаленно наблюдать за реальной практикой, дисциплинируют участников процесса, а также способствуют дебюрократизации и доступности правосудия.