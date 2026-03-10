Погода
В ущелье Ала-Арча прошел открытый чемпионат Кыргызстана по ледолазанию

В природном парке Ала-Арча состоялся открытый чемпионат Кыргызстана по ледолазанию, приуроченный к 45-летию альпинистской секции горного клуба "Скиф-Политех". Организаторами турнира выступили Федерация альпинизма и спортивного лазания КР совместно с Дирекцией по неолимпийским видам спорта.

В соревнованиях приняли участие более 40 атлетов из Кыргызстана, России и Казахстана.

Турнир проходил на естественном рельефе водопада Ак-Сай. Специально подготовленные ледовые трассы были проложены на каскадах водопада, расположенного на высоте около 2700 метров над уровнем моря. Высота ледовой стены в этой локации достигает 70 метров, что обеспечило участникам условия повышенной сложности.

Прошедший чемпионат стал значимым событием для популяризации зимних видов спорта в республике, предоставив мастерам международного класса площадку для обмена опытом на одной из самых знаковых высокогорных локаций страны.


