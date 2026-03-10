Талантбек Иманов назначен мэром города Каракол

Новым мэром Каракола Иссык-Кульской области стал Талантбек Иманов. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

Ранее Талантбек Иманов занимал ряд руководящих должностей в государственных структурах, в том числе возглавлял Министерство цифрового развития КР и Национальное агентство по инвестициям. Ожидается, что его опыт работы на республиканском уровне поможет в реализации инфраструктурных проектов и развитии туристического потенциала города.

Другим указом президента Каныбек Адиев освобожден от занимаемой должности мэра города Каракол Иссык-Кульской области. О причинах ротации и новом месте работы Адиева в официальном сообщении не уточняется.