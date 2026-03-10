Погода
Запущен официальный сайт, посвященный председательству КР в ШОС

105  0
- Назгуль Абдыразакова
Кыргызской стороной запущен официальный сайт, посвященный председательству Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Официальный сайт направлен на своевременное информирование государств-членов ШОС, партнеров и широкой общественности о проводимых мероприятиях, ключевых событиях и инициативах на пространстве ШОС.

Сайт обеспечит оперативное освещение деятельности Председательства, размещение актуальных материалов, а также анонсов предстоящих встреч.


МИД, ШОС, Кыргызстан
