Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Депутат Куванычбек Конгантиев досрочно сдает мандат

378  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Куванычбек Конгантиев досрочно покидает Жогорку Кенеш. Как ожидается, 10 марта этот вопрос будет рассмотрен на заседании Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Конгантиев был избран депутатом парламента по одномандатному избирательному округу №21, расположенному в Ленинском районе Бишкека. На выборах он получил 13 379 голосов избирателей. В парламенте он входил в депутатскую группу "Эл үмүтү Ата-Журт" и возглавлял комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

После его ухода мандат может перейти к другому кандидату по этому же округу Чингизу Айдарбекову, который на выборах занял следующее место, набрав 15,71 % голосов. Сообщается, что Центризбирком также рассмотрит его заявление на ближайшем заседании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456447
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  