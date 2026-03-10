Депутат Куванычбек Конгантиев досрочно сдает мандат

Депутат Куванычбек Конгантиев досрочно покидает Жогорку Кенеш. Как ожидается, 10 марта этот вопрос будет рассмотрен на заседании Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

Конгантиев был избран депутатом парламента по одномандатному избирательному округу №21, расположенному в Ленинском районе Бишкека. На выборах он получил 13 379 голосов избирателей. В парламенте он входил в депутатскую группу "Эл үмүтү Ата-Журт" и возглавлял комитет по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

После его ухода мандат может перейти к другому кандидату по этому же округу Чингизу Айдарбекову, который на выборах занял следующее место, набрав 15,71 % голосов. Сообщается, что Центризбирком также рассмотрит его заявление на ближайшем заседании.