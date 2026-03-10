Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

В Кыргызстане изменили правила вывоза нефти и ГСМ за пределы ЕАЭС

166  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызской Республики скорректировал правила временного запрета на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление, вносящее изменения в документ от 1 марта 2021 года, подписано руководством страны и вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно новой редакции, основной запрет на экспорт нефти и ГСМ автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется, однако правительство ввело ряд существенных исключений для поддержки отечественного производства. В обновленный перечень разрешенных к вывозу позиций вошли бензин марок АИ-92 (класса К-2) и АИ-80, дизельное топливо (класса К-2), а также мазут и печное топливо, произведенные на кыргызстанских нефтеперерабатывающих заводах.

Кроме того, из-под действия ограничений выведена нафта, предназначенная для обеспечения бесперебойной работы крупнейших отраслевых предприятий страны - ОАО "Кыргызнефтегаз" и ООО "Чайна Петроль Компани "Джунда"". Данная мера направлена на поддержку внутренних перерабатывающих мощностей и оптимизацию логистических цепочек в условиях нестабильности внешних рынков.

Решение о пересмотре экспортных правил принято на фоне высокой волатильности мирового энергетического сектора. Эксперты отмечают, что обострение конфликта между Ираном и Израилем уже спровоцировало рост цен на сырую нефть, что требует от государства оперативного регулирования топливного баланса для обеспечения энергетической безопасности и стабильности внутренних цен на горюче-смазочные материалы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456452
Теги:
нефть, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  