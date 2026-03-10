В Кыргызстане изменили правила вывоза нефти и ГСМ за пределы ЕАЭС

Кабинет министров Кыргызской Республики скорректировал правила временного запрета на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление, вносящее изменения в документ от 1 марта 2021 года, подписано руководством страны и вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно новой редакции, основной запрет на экспорт нефти и ГСМ автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется, однако правительство ввело ряд существенных исключений для поддержки отечественного производства. В обновленный перечень разрешенных к вывозу позиций вошли бензин марок АИ-92 (класса К-2) и АИ-80, дизельное топливо (класса К-2), а также мазут и печное топливо, произведенные на кыргызстанских нефтеперерабатывающих заводах.

Кроме того, из-под действия ограничений выведена нафта, предназначенная для обеспечения бесперебойной работы крупнейших отраслевых предприятий страны - ОАО "Кыргызнефтегаз" и ООО "Чайна Петроль Компани "Джунда"". Данная мера направлена на поддержку внутренних перерабатывающих мощностей и оптимизацию логистических цепочек в условиях нестабильности внешних рынков.

Решение о пересмотре экспортных правил принято на фоне высокой волатильности мирового энергетического сектора. Эксперты отмечают, что обострение конфликта между Ираном и Израилем уже спровоцировало рост цен на сырую нефть, что требует от государства оперативного регулирования топливного баланса для обеспечения энергетической безопасности и стабильности внутренних цен на горюче-смазочные материалы.