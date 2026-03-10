Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

В Бишкеке прошел футбольный турнир среди девочек

108  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана состоялся праздничный турнир по футболу среди девочек до 13 лет. Спортивное мероприятие было приурочено к AFC Women"s Football Day - Дню женского футбола в Азии, который ежегодно отмечается под эгидой Азиатской футбольной конфедерации.

За звание лучших боролись шесть команд: "Алга", "Азиягол", "Бишкек Сити", "Дордой", "Илбирс" и "Мурас Юнайтед". Юные спортсменки продемонстрировали не только волю к победе и командный дух, но и растущий уровень мастерства в женском футболе.

По результатам напряженных матчей призовые места распределились следующим образом:

1-е место - "Азиягол";

2-е место - "Бишкек Сити";

3-е место - "Дордой".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456454
Теги:
женский футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  