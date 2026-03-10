В Бишкеке прошел футбольный турнир среди девочек

В столице Кыргызстана состоялся праздничный турнир по футболу среди девочек до 13 лет. Спортивное мероприятие было приурочено к AFC Women"s Football Day - Дню женского футбола в Азии, который ежегодно отмечается под эгидой Азиатской футбольной конфедерации.

За звание лучших боролись шесть команд: "Алга", "Азиягол", "Бишкек Сити", "Дордой", "Илбирс" и "Мурас Юнайтед". Юные спортсменки продемонстрировали не только волю к победе и командный дух, но и растущий уровень мастерства в женском футболе.

По результатам напряженных матчей призовые места распределились следующим образом:

1-е место - "Азиягол";

2-е место - "Бишкек Сити";

3-е место - "Дордой".