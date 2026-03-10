Алагозов: Главу МЧС Шамырканова сняли из-за подозрений во взятке

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов на своей странице в социальной сети пояснил причины освобождения от должности главы МЧС Урматбека Шамырканова.

По его словам, решение связано с подозрениями в получении взятки в период, когда Шамырканов занимал должность заместителя министра

"Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от должности.

Причиной стали подозрения в получении взятки, когда он занимал должность заместителя министра.

По имеющейся информации, летом 2025 года он требовал деньги за повышение в должности одного из сотрудников МЧС. Сотрудник утверждает, что половину оговоренной суммы перевел на электронный кошелек тогдашнего замминистра.

После назначения Шамырканова министром сотрудник сообщил, что не сможет передать оставшуюся часть денег. После этого министр перевел его на службу в Баткенскую область.

Сотрудник обратился к президенту Садыру Жапарову. Глава государства поручил Генеральной прокуратуре проверить изложенные факты. Проверка подтвердила указанные обстоятельства.

Президент отметил, что это является подтверждением пословицы: "Нечистое дело и через сорок лет станет явным". Он подчеркнул, что сегодня неправомерные действия могут быть раскрыты гораздо быстрее и это должно стать уроком для всех государственных служащих", - написал он.