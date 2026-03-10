Погода
В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз скота

- Светлана Лаптева
Кабинет Министров КР ввел временное ограничение на экспорт сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление подписал Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, запрет вводится сроком на шесть месяцев и распространяется на следующие категории (согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС):

  1. Крупный рогатый скот (код 0102);
  2. Лошади (код 0101);
  3. Овцы и козы (код 0104).

Исключения из правил

Несмотря на общие ограничения, вывоз животных разрешен в следующих случаях:

  1. Транзит: Перевозка скота через территорию КР из других государств.
  2. Спорт: Вывоз спортивных лошадей для участия в международных соревнованиях.
  3. Дипломатия: Лошади, передаваемые в качестве дара иностранным государствам, международным организациям или частным лицам.
  4. Авиасообщение: Вывоз лошадей воздушным транспортом.
  5. Госоператор: Экспорт живого скота через ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" (за исключением животных, выращенных непосредственно внутри страны).

Цели и задачи

Основная цель данной меры - обеспечение продовольственной безопасности республики и стабилизация рыночных цен на мясо и мясопродукты на внутреннем рынке.

Профильным государственным ведомствам поручено усилить контроль на контрольно-пропускных пунктах и принять все необходимые меры для реализации данного постановления.


