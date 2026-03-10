В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз скота

Кабинет Министров КР ввел временное ограничение на экспорт сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление подписал Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.
Согласно документу, запрет вводится сроком на шесть месяцев и распространяется на следующие категории (согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС):
Исключения из правил
Несмотря на общие ограничения, вывоз животных разрешен в следующих случаях:
Цели и задачи
Основная цель данной меры - обеспечение продовольственной безопасности республики и стабилизация рыночных цен на мясо и мясопродукты на внутреннем рынке.
Профильным государственным ведомствам поручено усилить контроль на контрольно-пропускных пунктах и принять все необходимые меры для реализации данного постановления.