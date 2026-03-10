В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз скота

Кабинет Министров КР ввел временное ограничение на экспорт сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление подписал Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, запрет вводится сроком на шесть месяцев и распространяется на следующие категории (согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС):

Крупный рогатый скот (код 0102); Лошади (код 0101); Овцы и козы (код 0104).

Исключения из правил

Несмотря на общие ограничения, вывоз животных разрешен в следующих случаях:

Транзит: Перевозка скота через территорию КР из других государств. Спорт: Вывоз спортивных лошадей для участия в международных соревнованиях. Дипломатия: Лошади, передаваемые в качестве дара иностранным государствам, международным организациям или частным лицам. Авиасообщение: Вывоз лошадей воздушным транспортом. Госоператор: Экспорт живого скота через ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" (за исключением животных, выращенных непосредственно внутри страны).

Цели и задачи

Основная цель данной меры - обеспечение продовольственной безопасности республики и стабилизация рыночных цен на мясо и мясопродукты на внутреннем рынке.

Профильным государственным ведомствам поручено усилить контроль на контрольно-пропускных пунктах и принять все необходимые меры для реализации данного постановления.