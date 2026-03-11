Погода
Экспортеры из Оренбургской области ищут партнеров на рынке Кыргызстана

- Светлана Лаптева
В Торговом представительстве Российской Федерации в Кыргызстане прошла встреча с делегацией предпринимателей из Оренбургской области. Визит организован в рамках бизнес-миссии, направленной на укрепление торгово-экономических связей между регионами России и Кыргызской Республикой.

В составе делегации прибыли руководители предприятий, представляющих ключевые секторы экономики Оренбуржья: производство полимерных изделий, подсолнечного масла и безалкогольных напитков. Эти направления традиционно востребованы на внутреннем рынке Кыргызстана и имеют высокий потенциал для замещения импортных аналогов.

В ходе консультаций в Торгпредстве российские экспортеры получили подробную информацию о специфике работы в КР, правилах ведения бизнеса и ключевых каналах сбыта. Эксперты ведомства обозначили круг потенциальных потребителей и ответили на вопросы предпринимателей, касающиеся таможенного регулирования и логистики.

Программа бизнес-миссии включает серию B2B-встреч с представителями деловых кругов Кыргызстана, где планируется обсудить конкретные условия поставок и заключения долгосрочных контрактов. Работа делегации в республике продлится до 12 марта 2026 года.

Отечественные компании и дистрибьюторы, заинтересованные в прямых контактах с производителями из Оренбургской области, могут обратиться за подробной информацией в Торговое представительство по телефону: +996 (312) 59 20 93.


Теги:
инвестиции, Россия, Кыргызстан
