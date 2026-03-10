Погода
Банкам Кыргызстана упростят открытие филиалов за границей

- Светлана Лаптева
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, направленный на создание правовых условий для выхода отечественных банков на международные финансовые рынки. Документ от 6 марта 2026 года призван повысить конкурентоспособность банковского сектора страны и упростить работу финансовых институтов в иностранных юрисдикциях.

Согласно указу, Национальному банку КР отведено три месяца на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность кыргызстанских филиалов за границей. Регулятор должен установить четкие требования по ежегодной капитализации таких банков для обеспечения их финансовой устойчивости и бесперебойной работы. Кроме того, Нацбанку поручено подготовить пакет законодательных инициатив для полной реализации положений президентского указа.

Особое внимание в документе уделено вопросам безопасности и комплаенса. Банкам, открывающим зарубежные филиалы, рекомендовано строго соблюдать не только законодательство Кыргызстана и страны пребывания, но и международные нормы по противодействию легализации преступных доходов. Важным пунктом является требование учитывать санкционные ограничения, действующие в иностранных юрисдикциях, а также обеспечивать полную прозрачность и достоверность отчетности о деятельности своих подразделений за рубежом.

Эксперты отмечают, что обновление правил окажет позитивное влияние на экономику. Для бизнеса это открывает возможности более удобных международных расчетов и расширения финансовых инструментов за пределами страны. Рядовые граждане смогут получить доступ к более качественным банковским сервисам, включая упрощение процедур денежных переводов, обслуживания счетов и использования национальных карт за рубежом.

Указ официально вступает в силу по истечении десяти дней после его опубликования.


