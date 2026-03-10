Жылдыз Шеримбекова назначена руководителем пресс-службы аппарата ЖК

Жылдыз Шеримбекова назначена руководителем пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Соответствующее распоряжение подписал торага Марлен Маматалиев.

Справка: Жылдыз Шеримбекова в 2012 году окончила факультет международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета. Трудовую деятельность начала в том же году в Ыссык-Атинской районной государственной администрации.

С 2015 года по 2018 год занимала должность пресс-секретаря полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Чуйской области. С 2018 года по 2022 год работала заведующей информационным отделом Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР. С 2022 года по 2024 год занимала должность советника председателя Национального статистического комитета КР. С 2024 года занимала должность эксперта службы информационной политики администрации президента КР.