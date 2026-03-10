ГНС внедряет рейтинг налогоплательщиков

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики планирует внедрение института рейтинга налогоплательщиков. Об этом сообщил заместитель председателя Гнс Кубанычбек Ысабеков в эфире "Биринчи радио".

По его словам, в настоящее время разрабатывается проект постановления Кабинета министров, который предусматривает внедрение данной системы.

"Новая система будет распространяться как на малый, так и на крупный бизнес. Рейтинг планируется формировать по ряду критериев, среди которых - полная и своевременная уплата налогов, отсутствие нарушений, точная отчётность, а также создание рабочих мест", - рассказал Кубанычбек Ысабеков.

Он пояснил, что если налогоплательщик своевременно и в полном объёме уплачивает налоги, не допускает нарушений, корректно представляет отчётность, стабильно ведёт деятельность и увеличивает количество рабочих мест, ему может быть присвоен, например, высокий рейтинг.

Также одним из показателей может стать налоговая нагрузка, когда компания уплачивает налоги не ниже среднего уровня по своей отрасли.

По словам заместителя председателя ГНС, для бизнеса с высоким рейтингом государство может рассматривать дополнительные меры поддержки. В частности, речь идёт о сокращении количества проверок, доступе к льготному кредитованию и запуске отдельных программ поддержки.

"Если по счетам-фактурам и по всей системе у компании всё в порядке и нет нарушений, тогда можно не проводить у неё проверки, предоставить льготные кредиты или разработать отдельные программы поддержки", - пояснил он.

Кроме того, Кубанычбек Ысабеков отметил, что в перспективе данный подход может быть расширен до более широкого предпринимательского рейтинга, который будет учитывать не только налоговую дисциплину, но и общую деловую репутацию компании.

Вдобавок он подчеркнул, что среди возможных критериев в будущем могут учитываться элементы социальной ответственности бизнеса, включая благотворительную помощь и участие в поддержке социально уязвимых категорий граждан.