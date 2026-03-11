Погода
Судебная статистика. В Кыргызстане растет число дел о насилии в семье

Делегация Кыргызстана принимает участие в работе 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, которая проходит в Нью-Йорке. Ее возглавляет заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

В составе делегации заместитель председателя Верховного суда Нургуль Бакирова и другие официальные лица.

В рамках сессии представители Кыргызстана приняли участие в общих дебатах на тему последующих мер по итогам четвертой Всемирной конференции по положению женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также запланировано участие делегации в заседании высокого уровня по вопросам насилия в отношении женщин и девочек.

Выступая на сессии, Нургуль Бакирова отметила, что обеспечение доступа женщин и девочек к правосудию остается стратегическим приоритетом устойчивого развития Кыргызстана.

По ее словам, несмотря на закрепленный принцип равенства мужчин и женщин, женщины и девочки во многих странах мира, включая Кыргызстан, продолжают сталкиваться с рядом системных барьеров. Они включают экономические, географические, информационные и социально-культурные факторы.

Бакирова также напомнила, что на национальном уровне действует ряд законодательных актов, направленных на обеспечение гендерного равенства и предотвращение семейного насилия. Среди них Закон "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин" и Закон "Об охране и защите от семейного насилия".

Согласно судебной статистике, в 2025 году судами Кыргызстана рассмотрено 1196 дел, связанных с семейным насилием. Это почти на 24% больше, чем годом ранее. По словам Бакировой, рост показателей свидетельствует как о сохраняющейся актуальности проблемы, так и о повышении выявляемости правонарушений и росте доверия к судебной системе.

Она также отметила, что важным стратегическим документом является Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года. Документ предусматривает совершенствование законодательства, укрепление механизмов защиты, расширение участия женщин в общественно-политической жизни и поддержку их экономической независимости.

В работе ежегодного международного форума по вопросам гендерного равенства участвуют представители 107 стран. Сессия продлится до 19 марта. Темой нынешней встречи стало обеспечение и укрепление доступа к правосудию для всех женщин и девочек.


