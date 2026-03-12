В Турции состоится международное соревнование Alanya Ultra Trail

В турецкой Аланье 27-28 марта пройдет международный трейл-забег Alanya Ultra Trail, который соберет спортсменов из разных стран. Соревнование пройдет на маршрутах между побережьем Средиземного моря и склонами Таврских гор.

Alanya Ultra Trail проводится с 2017 года и уже принял более 700 спортсменов из 34 стран. Забег признан International Trail Running Association и входит в число международных соревнований по трейлраннингу.

В 2026 году мероприятие пройдет под девизом Tradition to Trail и организуется при поддержке Turkey Tourism Promotion and Development Agency и Министерство молодежи и спорта Турции.

Главной дистанцией станет маршрут Alanya Ultra Trail (AUT) протяженностью 68 километров. Также в программе предусмотрены четыре дополнительные дистанции:

42 км Taurus Mountain Trail (TMT)

27 км Keykubat Mountain Run (KMR)

18 км Cleopatra Short Trail (CST)

5 км Alanya Castle Run (ACR)

Основной маршрут стартует у пещеры Дамлаташ и знаменитого пляжа Клеопатры. Участники проходят через исторические места города - район Топхане, Красную башню Кызыл Куле, старинную верфь, крепость Аланьи и крытый рынок Бедестен. После участка по городским улицам трасса уходит в Таврские горы, а финиш вновь расположен на пляже Клеопатры.

Организаторы отмечают, что трассы проходят по историческим путям, которыми когда-то пользовались турки-йорюки - кочевые племена, традиционно проживавшие в этом регионе. Маршруты пролегают от горных вершин Таврских гор до побережья Средиземного моря.

Анталья считается одним из главных туристических центров страны. Ежегодно регион принимает миллионы гостей благодаря мягкому климату, пляжам и историческим достопримечательностям.

Одним из популярных курортов региона является Аланья. Город известен крепостью XIII века, построенной во времена сельджуков, исторической верфью и Красной башней, которая сегодня работает как этнографический музей.

Помимо исторических памятников, туристов привлекают природные достопримечательности: пляжи Инжекум и Клеопатра, каньон Сападере, пещеры Дим и Дамлаташ, а также река Дим и горные высокогорья.

Город также известен разнообразной кухней и активной ночной жизнью с барами, концертами и развлекательными площадками.