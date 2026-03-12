В Конго президента футбольной федерации осудили пожизненно

Суд в Демократической Республике Конго приговорил президента Футбольной федерации Демократической Республики Конго Жан-Ги Блеза Майоласа к пожизненному заключению по делу о финансовых преступлениях.

Приговор был вынесен после восьмимесячного расследования, в ходе которого следствие установило, что футбольный функционер злоупотреблял служебным положением и присваивал средства, предназначенные для развития футбола в стране.

Суд признал Майоласа виновным в отмывании денег, хищении средств, подделке документов и использовании фальсифицированных бумаг. Решение было вынесено в его отсутствие.

По этому же делу осуждены ещё два высокопоставленных чиновника федерации. Генеральный секретарь Баджи Момбо Вантете и казначей Рауль Канда получили по пять лет лишения свободы.

Власти Демократической Республики Конго заявили, что приговор демонстрирует усиление борьбы с коррупцией в спортивных структурах и направлен на повышение прозрачности управления футболом.