В России фиксируют резкое подорожание импорта из Ирана

То, что еще неделю назад казалось лишь тревожными прогнозами аналитиков, сегодня стало суровой реальностью для российских покупателей. Конфликт на Ближнем Востоке и фактическая остановка отгрузок из Ирана нанесли серьезный удар по самой уязвимой части потребительской корзины - свежим овощам. Как сообщает "Комсомольская правда", на прилавках магазинов в РФ цены на "витаминный набор" начали стремительный рост. Например, если в конце февраля сладкий перец можно было приобрести за 250–300 рублей, то сейчас ценник на него взлетел практически вдвое. Похожая ситуация и с баклажанами: найти их дешевле 300 рублей за килограмм сегодня - большая удача, хотя совсем недавно они стоили около двухсот.

Эксперты предупреждают, что впереди российских потребителей может ждать еще больший "овощной шок". Попытки быстро заменить иранскую продукцию турецкой наталкиваются на объективные трудности: в этом году Турция сама пострадала от неурожая из-за аномально холодной зимы. Определенный потенциал есть у китайских производителей, однако здесь в игру вступает логистика. Доставка овощей из КНР в Москву или Санкт-Петербург обходится значительно дороже, чем в Сибирь или на Дальний Восток, что неминуемо отражается на конечной стоимости в супермаркетах европейской части России. По предварительным оценкам, в условиях дефицита импортеры могут поднять цены еще на 30%, а стабилизации ситуации и реального снижения стоимости стоит ждать не раньше конца июня, когда начнется массовый сбор урожая на юге России.

Впрочем, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) смотрят на ситуацию менее пессимистично, уверяя, что поводов для паники и разговоров о дефиците нет. Представители ритейла в РФ заявляют, что по каждой выпадающей категории товаров из Ирана у торговых сетей уже подготовлены альтернативные маршруты поставок. В качестве основных партнеров называются Азербайджан, Египет, Узбекистан, Китай и страны Латинской Америки. По мнению представителей ассоциации, диверсификация импорта позволит избежать критической нехватки продуктов на полках и сгладить резкие ценовые колебания.