В Испании полузащитник Федерико Вальверде провел один из лучших матчей в своей карьере, оформив хет-трик и приведя мадридский "Реал" к яркой победе над "Манчестер Сити" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Уругвайский футболист вышел на поле с капитанской повязкой под восьмым номером, ранее принадлежавшим Тони Кроосу. Всего за 22 минуты первого тайма Вальверде трижды поразил ворота соперника, вызвав восторг у трибун и оставив оборону "горожан" в шоковом состоянии.

Первый гол стал результатом выверенной передачи вратаря Тибо Куртуа: Вальверде принял мяч на правом фланге, на скорости обыграл защитника, обошел голкипера Стефана Ортегу и отправил снаряд в сетку. Второй мяч полузащитник забил мощным ударом низом, а третий - эффектным выстрелом с лета после паса Браима Диаса, окончательно закрепив превосходство мадридцев. На протяжении всей встречи Вальверде действовал по всему полю, активно помогая команде в обороне, а в концовке матча даже сместился на позицию правого защитника, чтобы помочь сохранить ворота "сухими".

Главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа после финального свистка назвал выступление своего капитана "магическим". Его партнер по команде Трент Александер-Арнольд отметил, что Вальверде по-прежнему остается одним из самых недооцененных футболистов мира. Эмоции на трибунах разделяли и звездные одноклубники: Джуд Беллингем не скрывал удивления после третьего гола, а травмированный Килиан Мбаппе активно праздновал успех в одной из лож стадиона. После матча Вальверде заслуженно получил приз лучшему игроку встречи и по традиции забрал игровой мяч с собой.