ФИФА не планирует перенос ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране и Израиле

- Самуэль Деди Ирие
ФИФА заявила, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет строго по графику, несмотря на опасения, вызванные военным конфликтом на Ближнем Востоке и возможными сбоями в календаре квалификационных матчей. Поводом для активных обсуждений стала ситуация вокруг межконтинентального стыкового матча с участием сборной Ирака, который должен состояться 31 марта в Мексике. Соперником иракской команды станет победитель пары Боливия - Суринам.

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд сообщил, что команда столкнулась с серьезными логистическими проблемами. Часть игроков и сотрудников штаба до сих пор ожидает получения виз, а закрытие воздушного пространства в регионе критически осложняет выезд сборной на игру. В связи с этим Арнольд предложил перенести встречу, чтобы дать футболистам больше времени на подготовку. По его мнению, целесообразно сначала провести матч между Боливией и Суринамом, а Ираку встретиться с победителем этой пары позднее.

Данные сложности возникли на фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем, которая привела к взаимным ракетным ударам и ограничениям полетов в ряде стран региона. Тем не менее в ФИФА подчеркнули, что проведение самого мундиаля не находится под угрозой. Турнир, в котором впервые примут участие 48 сборных, должен пройти на полях США, Канады и Мексики. Главный операционный директор ФИФА Хаймо Ширги отметил, что организация рассчитывает на стабилизацию обстановки и уверена в соблюдении запланированных сроков мирового первенства. На данный момент официальных объявлений об изменениях в календаре квалификации не поступало.


URL: https://www.vb.kg/456521
Теги:
ФИФА, футбол, чемпионат мира
