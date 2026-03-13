Погода
Скачки в Великобритании: триумф Кицбюэля и неудача фаворита Мэйджборо

- Самуэль Деди Ирие
В Великобритании на знаменитом фестивале скачек в Челтнеме завершился очередной соревновательный день, центральным событием которого стала статусная гонка Чемпион Чейз. Уверенную победу в ней одержал конь по кличке Ил Этэ Темпс, продемонстрировавший полное доминирование на дистанции. Второе место заняла лошадь Либберти Хантер, в то время как главный фаворит заезда - жеребец Мэйджборо - не оправдал ожиданий и финишировал за пределами лидирующей группы.

Программа дня открылась заездом Тёрнерс Новайсис Хёрдл, где первым к финишу пришел конь Кинг Раско Грей. Начало этой гонки было омрачено инцидентом между жокеями Нико де Бойнвиллем и Декланом Куэлли, однако их столкновение не привело к серьезным последствиям, и всадники продолжили борьбу. В напряженном противостоянии в рамках Браун Эдвайзори Новайсис Чейз победу вырвал конь Кицбюэль, который на финальном отрезке сумел опередить своего ближайшего преследователя - скакуна по кличке Файнэл Диманд.

Список триумфаторов дня в английском Глостершире пополнили еще несколько ярких имен. Жеребец Джинко Блю стал победителем заезда БетЭмДжиЭм Кап, а в сложной дисциплине Гленфарклас Кросс Кантри Чейз первое место занял опытный Файнэл Ордерс. Челтнемский фестиваль в Великобритании в очередной раз подтвердил статус одного из самых значимых событий в мировом конном спорте, ежегодно собирая на трибунах тысячи зрителей и лучших мастеров верховой езды планеты.


URL: https://www.vb.kg/456522
Теги:
Великобритания, конный спорт
