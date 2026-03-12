Семейная ссора в Кара-Балте закончилась убийством мужа

Семейная ссора в Кара-Балте закончилась убийством. По подозрению задержана 57-летняя жительница города.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, 11 марта в дежурную часть Жайылского РОВД поступило телефонное сообщение. Женщина сообщила об убийстве своего супруга в доме на улице Космонавтов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Происшествие произошло в ночь на 11 марта около полуночи. Супруги находились дома и распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина начал оскорблять жену и оказывать на неё морально-психологическое давление.

Женщина находилась в зале и хотела отдохнуть после двухдневной работы. Однако конфликт продолжился, и оскорбления со стороны супруга вызвали у неё сильный гнев. После этого она взяла на кухне нож и нанесла смертельное ранение мужу, 1971 года рождения, который в тот момент сидел на диване. Затем она стащила тело на палас. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

После произошедшего женщина собрала свои вещи, подготовившись к возможному задержанию, и легла спать. Утром она проснулась, перетащила тело в коридор, после чего сама сообщила о случившемся в службу 102.

С места происшествия изъят нож, тело мужчины направлено в морг. Назначены соответствующие экспертизы.

Подозреваемую водворили в ИВС. Расследование продолжается.