В Кыргызстане под урожай 2026 года засеют 1,25 млн гектаров земли

В Кыргызстане официально стартовали весенне-полевые работы. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, на 12 марта 2026 года общая площадь посева сельскохозяйственных культур по республике запланирована в объеме 1 млн 250 тыс. гектаров. Из них основная часть - 818 тыс. га - приходится на орошаемые земли, а 432 тыс. га составляют богарные площади. На текущий момент активная фаза сева наблюдается в южных регионах страны - Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, а также в Чуйской долине. В Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях к полевым работам на данный момент еще не приступали.

Согласно оперативной сводке министерства, яровыми колосовыми зерновыми культурами по республике уже засеяно 32,6 тыс. гектаров. В разрезе по культурам ситуация выглядит следующим образом: под пшеницу отведено 11,4 тыс. га, где лидерами являются Ошская (5,7 тыс. га) и Джалал-Абадская (2,5 тыс. га) области. Посевы ячменя на текущую дату занимают 13,5 тыс. га, при этом наибольшие площади сосредоточены в Чуйской области - 6,3 тыс. га. Также в южных областях активно ведется посадка картофеля - уже освоено 2,4 тыс. га, из которых 1,7 тыс. га приходится на Ошскую область. Кроме того, в Ошском регионе начат посев овощных культур. Ведомство продолжает мониторинг хода кампании во всех регионах страны.