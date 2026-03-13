Погода
Кендирбаева отметила роль русского языка в развитии Кыргызстана

- Светлана Лаптева
Кыргызстан получил возможность развития в том числе и благодаря русскому языку, заявила министр просвещения республики Догдуркул Кендирбаева на первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку (МОРЯ) в Москве.

"Он [русский язык] служил, дал нам возможность развиваться. В этом едином образовательном пространстве [МОРЯ] у нас будет эффективная площадка по продвижению и тиражированию лучших опытов продвижения русского языка", – подчеркнула министр, как пишет ТАСС.

Кендирбаева отметила, что изучение русского языка способствует межстрановому общению и станет основой образовательной дипломатии между Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Она выразила поддержку инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию МОРЯ, направленной на развитие русского языка, разработку учебных материалов, единую методику преподавания и подготовку педагогических и научных кадров.

Министр просвещения заявила о готовности Кыргызстана активно участвовать во всех мероприятиях организации и сотрудничать с государствами-участниками, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Идея создания МОРЯ была предложена в декабре 2021 года на переговорах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным и получила поддержку лидеров стран СНГ. В октябре 2023 года в Бишкеке был подписан соответствующий договор.

Организация открыта для присоединения любых заинтересованных государств, включая страны за пределами СНГ. Основные задачи МОРЯ – укрепление статуса русского языка как официального или рабочего языка международных и региональных организаций, поддержка качественного образования и подготовка квалифицированных педагогических и научных кадров по русскому языку.

Русский язык станет платформой для развития образовательной дипломатии и обмена лучшими практиками среди стран-участниц.

Источник: caravan-info.kg


Министерство образования, русский язык, Кыргызстан
