В Кыргызстане создают Атлас геологических богатств страны

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с Институтом геологии имени М.М. Адышева Национальной академии наук Кыргызстана инициировало издание Атласа геологических карт страны.

Речь идет о научном труде под названием Атлас геологических, геофизических и минерагенических карт Кыргызской Республики. Над проектом работает временный творческий коллектив сотрудников Института геологии совместно со специалистами Минприроды.

Второе рабочее совещание по проекту прошло с участием представителей Института геологии имени М.М. Адышева НАН КР. Планируется, что Атлас станет комплексным научно-картографическим изданием, отражающим геологическое строение территории Кыргызстана, ее геофизические особенности и минерагенический потенциал.

Проект предусматривает выпуск Атласа в двух томах на русском и английском языках. Это позволит сделать издание доступным для международной аудитории, ученых и потенциальных инвесторов.

Отмечается, что создание Атласа направлено на популяризацию геологического потенциала страны, расширение международного научного сотрудничества, а также повышение инвестиционной привлекательности горнодобывающей отрасли и сферы недропользования.

В Минприроды подчеркнули, что проект позволит укрепить научный и стратегический потенциал страны и станет основой для долгосрочного развития геолого-промышленного комплекса и интеграции Кыргызстана в международное научное сообщество.