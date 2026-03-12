Погода
Жители Араванского района могут пройти бесплатную диагностику

- Назгуль Абдыразакова
Мобильный мультидиагностический комплекс с марта 2026 года начал работу в Араванском районе Ошской области, где жители могут пройти бесплатные медицинские осмотры и получить консультации специалистов. Планируется, что комплекс будет работать в районе около трёх месяцев, после чего направится в Кочкорский район Нарынской области.

По данным Минздрава, диагностический комплекс предоставляет населению бесплатные медицинские осмотры, консультации специалистов, лечение и широкий спектр диагностических услуг. В Араванском районе проживают около 147 тысяч человек, и для многих жителей это возможность пройти обследование и получить консультации врачей, не выезжая за пределы района.

Мобильный комплекс оснащён современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр исследований и диагностику различных заболеваний. В его составе кабинеты врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф, маммограф, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления. Также имеются микроавтобусы для транспортировки пациентов, включая автомобиль скорой медицинской помощи.

Мультидиагностический комплекс работает в Кыргызстане с ноября 2021 года в рамках пятилетнего соглашения между правительством Кыргызской Республики, Исламским банком развития и благотворительным фондом "Фаель Хаир". Проект реализуется оператором Normeca Health Management и направлен на повышение доступности диагностики и медицинской помощи для жителей регионов, особенно в сельских и отдалённых районах страны.

По итогам 2025 года мобильная мультидиагностическая клиника обследовала 33 843 жителей и оказала 86 262 консультации специалистов. Приём пациентов проводили семейные врачи и профильные специалисты, включая гинеколога, офтальмолога, ЛОР-врача, невролога, кардиолога, стоматолога, гастроэнтеролога, уролога, эндокринолога и хирурга.

В течение года были проведены лабораторно-инструментальные исследования, в том числе 2 576 маммографий, 1 826 компьютерных томографий, 2 537 рентгенографий, а также ультразвуковые исследования различных органов, гастроскопия, колоноскопия, цистоскопия, лабораторные анализы, экспресс-тестирование и электрокардиография. Кроме того, специалисты комплекса выполнили 280 хирургических операций.


Теги:
Араванский район, Кочкорский район, Нарынская область, Ошская область, медицина, врачи, Минздрав
