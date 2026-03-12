В Чуйской и Таласской областях запустят производство железобетонных опор

В Таласской и Чуйской областях планируют построить цеха по производству железобетонных изделий. Проект реализует ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" в рамках реформ, проводимых Министерством энергетики КР.

Как сообщили в компании, запуск производств запланирован на 2026 год и будет осуществлён за счёт собственных средств ОАО "НЭСК". На данный момент определены земельные участки под строительство, подготовлена проектная документация и по итогам тендера выбрана строительная компания. Начало строительных работ запланировано с наступлением тёплого времени года.

Ожидается, что после запуска цеха смогут полностью обеспечить Таласскую и Чуйскую области, а также Бишкек железобетонными опорами и другими изделиями, необходимыми для энергетической инфраструктуры.

Завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию планируется в августе–сентябре 2026 года.

Отмечается, что реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места, а также обеспечить объекты капитального строительства качественными материалами по доступной цене. Продукция будет использоваться в том числе для модернизации энергетической отрасли.

В компании напомнили, что аналогичные цеха уже работают в Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Их годовой объём производства составляет около 12 тысяч единиц изделий.

