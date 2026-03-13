Минсельхоз просит фермеров сосредоточиться на пшенице, овощах и свекле

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики призывает отечественных аграриев уделить особое внимание выращиванию социально значимых культур в преддверии весенне-полевых работ. Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на начальника Управления растениеводства Туратбека Идрисова, в список приоритетов для обеспечения продовольственной безопасности страны включены пшеница, ячмень, картофель, лук и сахарная свекла. Именно зерновые культуры и свекла являются основой стратегического запаса республики. При этом мониторинг показывает, что на фоне увеличения поголовья скота в стране фермеры уже начали самостоятельно наращивать посевные площади под кормовые культуры, такие как ячмень и кукуруза.

Параллельно с обеспечением продовольственной базы Минсельхоз рекомендует обратить внимание на высокодоходные направления, к которым относятся малина, клубника и кукуруза. Фермерам, планирующим развивать этот прибыльный сектор, настоятельно рекомендуется переходить на современные методы полива - капельное и дождевальное орошение. Для стимулирования таких технологий государство разработало систему поддержки: аграрии, внедряющие эффективные системы полива, могут рассчитывать на субсидии и получение льготных кредитов под минимальные процентные ставки.

Особый акцент ведомство делает на научном подходе к обработке земли. Туратбек Идрисов подчеркнул, что перед началом посевной фермеры обязаны провести анализ почвы для точного определения дозировки минеральных и агроминеральных удобрений, не допуская превышения норм. Также министерство рекомендует проводить тщательную экспертизу чистоты семян и общего состояния грунта. Только на основании таких данных можно определить, выращивание каких культур будет действительно целесообразным и экономически выгодным на конкретном участке, так как именно эти факторы напрямую влияют на итоговую урожайность.