Минздрав КР и ПРООН обсудили новый грант Глобального фонда

Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провёл рабочую встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН в стране Александрой Соловьевой. Стороны обсудили обеспечение системы здравоохранения лекарственными средствами и подготовку республики к новому грантовому циклу Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Как сообщили в Минздраве, особое внимание на встрече было уделено вопросам закупки и поставок лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для организаций здравоохранения. В настоящее время при поддержке ПРООН продолжаются закупочные и организационные процедуры, направленные на своевременное обеспечение медицинских учреждений необходимой продукцией.

Также участники встречи обсудили вопросы логистики и этапности поставок медицинской продукции в рамках действующих программ сотрудничества.

Ключевой темой переговоров стала подготовка заявки Кыргызстана на новый грантовый цикл Глобального фонда. Отмечается, что в связи с ростом уровня доходов страны ожидается постепенное сокращение объёмов донорского финансирования, что потребует поэтапного увеличения доли национального финансирования программ общественного здравоохранения.

Первое окно подачи заявок на грант открывается в начале июня. Для подготовки необходимых документов уже сформирована рабочая группа с участием национальных экспертов. ПРООН, как агентство-исполнитель ряда программ, продолжит оказывать экспертную и техническую поддержку при подготовке заявки и реализации грантовых мероприятий.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на обеспечение устойчивости программ общественного здравоохранения, включая борьбу с туберкулезом и ВИЧ, а также укрепление системы обеспечения лекарственными средствами.