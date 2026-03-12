В ЖК заявили о необходимости ужесточить борьбу с кибермошенниками

Депутаты Жогорку Кенеша 12 марта рассмотрели и приняли постановление об исполнении ранее принятого решения по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет.

Речь идёт о реализации постановления Жогорку Кенеша от 25 июня 2025 года №3297-VII, направленного на усиление борьбы с мошенничеством, связанным с банковским сектором и интернетом.

Инициатор документа, депутат Медербек Алиев отметил, что в рамках постановления Кабинету министров, Генеральной прокуратуре и Национальному банку поручено ежеквартально предоставлять парламенту информацию о предпринимаемых мерах по противодействию мошенническим схемам. По его словам, в последние годы появляются новые виды мошенничества, связанные с банковскими операциями и интернетом, которые приводят к значительным материальным потерям тысяч граждан.

Он также подчеркнул, что государственным органам поручено проводить системный анализ и усилить работу по предотвращению подобных преступлений.

В ходе обсуждения депутат Алтынбек Кылычбаев отметил необходимость совершенствования законодательства в сфере противодействия дропперству. По его словам, в подобные схемы нередко вовлекаются молодые люди и несовершеннолетние.

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о деятельности и ресурсах отдела кибербезопасности Министерства внутренних дел. Гуля Кожокулова обратила внимание на безопасность банковских баз данных. Жылдыз Эгембердиева, в свою очередь, указала на проблему распространения клеветы и недостоверной информации через фейковые аккаунты в интернете.