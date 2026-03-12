Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

В школе №95 Бишкека выявили незаконные поборы с родителей

276  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Ленинского района Бишкека выявила факты незаконного взимания денежных средств с родителей учащихся средней школы №95. Об этом сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, нарушения допущены вопреки требованиям указа президента Кыргызской Республики О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования.

В ходе проверки установлено, что отдельные педагоги взимали плату за дополнительные занятия в размере, превышающем установленный государством тариф.

По итогам прокурорской проверки четыре педагога привлечены к административной ответственности. Пять сотрудников Департамента образования мэрии Бишкека получили дисциплинарные взыскания. Директор школы освобожден от занимаемой должности.

В прокуратуре добавили, что работа по пресечению незаконных денежных сборов в образовательных организациях продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456553
Теги:
поборы, школа, Бишкек, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  