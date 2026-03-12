В школе №95 Бишкека выявили незаконные поборы с родителей

Прокуратура Ленинского района Бишкека выявила факты незаконного взимания денежных средств с родителей учащихся средней школы №95. Об этом сообщили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, нарушения допущены вопреки требованиям указа президента Кыргызской Республики О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования.

В ходе проверки установлено, что отдельные педагоги взимали плату за дополнительные занятия в размере, превышающем установленный государством тариф.

По итогам прокурорской проверки четыре педагога привлечены к административной ответственности. Пять сотрудников Департамента образования мэрии Бишкека получили дисциплинарные взыскания. Директор школы освобожден от занимаемой должности.

В прокуратуре добавили, что работа по пресечению незаконных денежных сборов в образовательных организациях продолжается.