Фермеры КР сообщили о росте заболеваний среди сельхозживотных

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Эрлист Акунбеков в рамках рабочей поездки в регионы посетил ряд фермерских хозяйств и встретился с местными животноводами, руководителями хозяйств и представителями аграрного сектора. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе встреч обсуждались актуальные вопросы развития животноводства и обеспечения ветеринарной безопасности.

Животноводы выразили обеспокоенность ростом случаев различных заболеваний среди скота в последние годы. По их словам, ситуация требует усиления профилактических мер, своевременной диагностики и оперативного реагирования со стороны ветеринарных служб.

Эрлист Акунбеков отметил, что предупреждение эпизоотических рисков является одним из приоритетных направлений аграрной политики. По его поручению профильные службы должны усилить ветеринарный контроль, проводить мониторинг эпизоотической ситуации, активизировать профилактическую работу в хозяйствах и оперативно реагировать на сообщения о заболеваниях животных.

Также сообщается, что из республиканского бюджета выделены средства на закупку биологических препаратов и лабораторных диагностических комплектов.

В министерстве призвали владельцев скота ответственно относиться к содержанию животных, своевременно сообщать ветеринарным специалистам о признаках заболеваний и соблюдать рекомендации ветеринарной службы.

Отмечается, что совместные и скоординированные действия позволят обеспечить эпизоотическую безопасность и устойчивое развитие животноводства.