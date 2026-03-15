В Ташкенте обсудят проблемы водных ресурсов Центральной Азии

25–26 марта в столице Узбекистана соберется Международный форум "Tashkent Water Week 2026", сообщает корреспондент ИА "Дунё".

Как отмечают организаторы, Центральная Азия сталкивается с нарастающим дефицитом водных ресурсов, вызванным климатическими изменениями, ростом потребностей в водоснабжении и ирригации. Одновременно, растущий спрос на воду для поддержания нужд населения и роста экономики создаёт дополнительное давление на сельскохозяйственный сектор, что требует рационального использования водных ресурсов. В этих условиях эффективное и устойчивое управление водными ресурсами становится стратегическим приоритетом, напрямую влияющим на укрепление регионального сотрудничества и роли Центральной Азии в глобальном водном цикле.

Ответ на эти вызовы даст Международный форум "Tashkent Water Week 2026", который пройдет 25–26 марта 2026 года в Ташкенте. Инициированный и организованный Правительством Узбекистана впервые в таком формате, форум предоставит уникальную возможность для обмена опытом, обсуждения инновационных подходов и выработки совместных стратегий управления водными ресурсами.

Программа форума на тему "Технологии и инновации в управлении водными ресурсами. Центральная Азия и глобальный водный цикл" сосредоточена на пленарных и панельных заседаниях высокого уровня. В центре обсуждений - вопросы воды и устойчивого развития, формирование доверия и поиск совместных решений. Отдельное внимание уделяется трансграничному водообмену и межгосударственной координации, а также устойчивому водопользованию и развитию аграрных систем.

Участники рассмотрят технологические и цифровые инновации в сфере водоснабжения, глобальные тенденции и ключевые вызовы в управлении водными ресурсами, вопросы роли воды в обеспечении продовольственной безопасности и развития межотраслевого взаимодействия, внедрение "зелёных" стандартов, рационального землепользования, развитие человеческого капитала и подготовка квалифицированных кадров для водного сектора.