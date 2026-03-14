Минэнерго КР предложило изменить тарифы на закупку электроэнергии

Минэнерго Кыргызстана предложило изменить порядок формирования тарифов на закупку электроэнергии для распределительных компаний.

Согласно плановым технико-экономическим показателям, дефицит электроэнергии в стране может достигнуть 3,8 млрд кВт·ч. Финансовый разрыв в энергетическом секторе оценивается примерно в 4,6 млрд сомов. Для его покрытия энергосистема опирается на импорт электроэнергии.

Проект предусматривает установление единого тарифа на закупку электроэнергии для всех распределительных компаний. Его предлагается рассчитывать исходя из средневзвешенной стоимости импортируемой электроэнергии основным поставщиком с учётом затрат на её передачу по его сетям. Таким образом, стоимость импортной электроэнергии станет базой для формирования тарифа.

Документ также предусматривает альтернативный механизм на случай прекращения импорта. В такой ситуации тариф на закупку электроэнергии для распределительных компаний будет ориентироваться на предельный уровень тарифов для производителей энергии из возобновляемых источников. Если же будут отсутствовать и импортная электроэнергия, и генерация из ВИЭ, годовые затраты распределительных компаний будут рассчитываться по действующей методике.

В министерстве считают, что предлагаемые изменения позволят более гибко реагировать на дефицит электроэнергии и обеспечить стабильную работу энергосистемы. Для населения они в первую очередь направлены на повышение устойчивости энергосистемы в условиях дефицита электроэнергии. Использование стоимости импортируемой энергии как ориентира для расчётов должно помочь энергокомпаниям покрывать реальные затраты и обеспечить стабильные поставки электричества.