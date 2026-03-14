Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 100.00 - 101.00

Минэнерго КР предложило изменить тарифы на закупку электроэнергии

146  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минэнерго Кыргызстана предложило изменить порядок формирования тарифов на закупку электроэнергии для распределительных компаний.

Согласно плановым технико-экономическим показателям, дефицит электроэнергии в стране может достигнуть 3,8 млрд кВт·ч. Финансовый разрыв в энергетическом секторе оценивается примерно в 4,6 млрд сомов. Для его покрытия энергосистема опирается на импорт электроэнергии.

Проект предусматривает установление единого тарифа на закупку электроэнергии для всех распределительных компаний. Его предлагается рассчитывать исходя из средневзвешенной стоимости импортируемой электроэнергии основным поставщиком с учётом затрат на её передачу по его сетям. Таким образом, стоимость импортной электроэнергии станет базой для формирования тарифа.

Документ также предусматривает альтернативный механизм на случай прекращения импорта. В такой ситуации тариф на закупку электроэнергии для распределительных компаний будет ориентироваться на предельный уровень тарифов для производителей энергии из возобновляемых источников. Если же будут отсутствовать и импортная электроэнергия, и генерация из ВИЭ, годовые затраты распределительных компаний будут рассчитываться по действующей методике.

В министерстве считают, что предлагаемые изменения позволят более гибко реагировать на дефицит электроэнергии и обеспечить стабильную работу энергосистемы. Для населения они в первую очередь направлены на повышение устойчивости энергосистемы в условиях дефицита электроэнергии. Использование стоимости импортируемой энергии как ориентира для расчётов должно помочь энергокомпаниям покрывать реальные затраты и обеспечить стабильные поставки электричества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456560
Теги:
Минэнергопром, тарифы, Кыргызстан, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  