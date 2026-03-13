Вместо кольца для девушки - "закладка". Задержан подозреваемый

В Чуйской области задержан подозреваемый в приобретении психотропного вещества через интернет. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, 28 февраля в селе Арашан Аламудунского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили у гражданки Р.А. 2008 года рождения пакет с психотропным веществом. Внутри находились 20 термоусадочных свёртков. Общий вес изъятого вещества вместе с упаковкой составил 35 граммов.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество содержит 4-СМС (хлорметкатинон, клефедрон), относящийся к психотропным веществам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики

Следствие установило, что 20 февраля 2026 года гражданин А.Т. находясь у себя дома в городе Нарын, через мессенджер Telegram приобрёл запрещённое психотропное вещество в интернет-магазине "Принцесса-Дури" на сумму 26 430 сомов. После оплаты ему направили координаты так называемой закладки, расположенной в селе Арашан Аламудунского района.

28 февраля А.Т., под предлогом покупки кольца для своей девушки, попросил свою двоюродную сестру Р.А. поехать в Бишкек и по пути заехать в село Арашан, не сообщив ей истинную цель поездки. Девушка согласилась и отправилась к указанному месту, где её задержали сотрудники милиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

Расследование продолжается.