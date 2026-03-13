Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 100.82 - 101.82

Вместо кольца для девушки - "закладка". Задержан подозреваемый

134  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области задержан подозреваемый в приобретении психотропного вещества через интернет. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По данным милиции, 28 февраля в селе Арашан Аламудунского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили у гражданки Р.А. 2008 года рождения пакет с психотропным веществом. Внутри находились 20 термоусадочных свёртков. Общий вес изъятого вещества вместе с упаковкой составил 35 граммов.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество содержит 4-СМС (хлорметкатинон, клефедрон), относящийся к психотропным веществам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики

Следствие установило, что 20 февраля 2026 года гражданин А.Т. находясь у себя дома в городе Нарын, через мессенджер Telegram приобрёл запрещённое психотропное вещество в интернет-магазине "Принцесса-Дури" на сумму 26 430 сомов. После оплаты ему направили координаты так называемой закладки, расположенной в селе Арашан Аламудунского района.

28 февраля А.Т., под предлогом покупки кольца для своей девушки, попросил свою двоюродную сестру Р.А. поехать в Бишкек и по пути заехать в село Арашан, не сообщив ей истинную цель поездки. Девушка согласилась и отправилась к указанному месту, где её задержали сотрудники милиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456568
Теги:
задержание, наркотики, Нарынская область, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  