В Бишкеке задержан подозреваемый в сбыте гашиша

В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает ГУВД столицы.

По данным милиции, 5 февраля 2026 года оперативникам поступила информация о том, что неизвестный гражданин по имени "Ж" занимается реализацией сильнодействующих веществ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий возле одного из домов на улице Фучика сотрудники милиции задержали гражданина Ж.О., 1995 года рождения. Установлено, что он занимался сбытом наркотического вещества - гашиша.

При задержании у него изъяли вещество тёмного цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертов Судебно-криминалистического центра ГУВД Бишкека, изъятое вещество является наркотическим средством гашишем.

Задержанный водворен в ИВС. Следственные действия продолжаются.