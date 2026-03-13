После обмена KIA мужчина зарегистрировал авто и забрал его обратно

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с обменом автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 27 октября 2025 года в милицию обратился житель города Шопоков Д.Т., 1990 года рождения. Он сообщил, что 15 мая 2025 года знакомый, войдя к нему в доверие, предложил обменять автомобиль KIA Morning на KIA K7. При этом подозреваемый дополнительно получил 2500 долларов.

После сделки мужчина зарегистрировал автомобиль KIA K7 в лизинговой компании "Унаа лизинг" затем забрал машину обратно. Денежные средства он не вернул, обязательства по договору не выполнил и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

13 марта 2026 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Т.Р., 1991 года рождения. Его водворили в ИВС.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.