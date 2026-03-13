Погода
Коллективу Минздрава КР представили нового заместителя министра

- Назгуль Абдыразакова
Главный эксперт отдела отраслевой политики администрации президента КР Элден

Калчакеев представил коллективу центрального аппарата Министерства здравоохранения нового заместителя министра - главного государственного санитарного врача.

Согласно распоряжению Кабинета министров КР, на эту должность назначена Гулбара Ишенапысова.

Представление нового руководителя состоялось в центральном аппарате Минздрава. Калчакеев пожелал Ишенапысовой успехов в работе и отметил важность эффективной деятельности санитарно-эпидемиологической службы.


