Фермеры КР могут получить до 5 млн сомов на развитие хозяйства

В Кыргызстане реализуется ряд государственных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров. Льготное финансирование сельхозпроизводителям предоставляется через ОАО "Айыл Банк", который сейчас работает под брендом Абанк.

В частности, в настоящее время действует проект "Финансирование сельского хозяйства – 14". Общий бюджет программы составляет 1 млрд 224 млн сомов. В рамках проекта фермеры могут получить до 1 млн сомов на развитие растениеводства и животноводства, а также до 3 млн сомов на внедрение водосберегающих технологий.

Кроме того, реализуется проект "Финансирование агропромышленного комплекса" с бюджетом 227,6 млн сомов. Программа предусматривает финансовую поддержку до 5 млн сомов для фермеров, занимающихся растениеводством и животноводством. Субъектам, осуществляющим агрегационную деятельность, предусмотрено финансирование до 300 млн сомов.

Также в стране реализуется проект "Развитие племенного животноводства", направленный на качественное улучшение отрасли. Его общий бюджет составляет 616 млн сомов. В рамках программы племенным заводам и фермам, а также импортёрам предусмотрена финансовая поддержка до 20 млн сомов. Техники по искусственному осеменению могут получить до 2 млн сомов. Кроме того, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели могут получить до 20 млн сомов на приобретение племенных коров и нетелей.

Как отмечается, через "Айыл Банк" сельхозпроизводителям предоставляются льготные кредиты, что создаёт условия для расширения производства, внедрения современных технологий и дальнейшего развития аграрной отрасли.

В целом государственные проекты направлены на модернизацию сельского хозяйства, увеличение объёмов производства и расширение экономических возможностей фермеров.