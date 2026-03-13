Лаборатория Минприроды КР прошла международные испытания по углю

Специалисты Департамента экологического мониторинга при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР подтвердили свою профессиональную компетентность, приняв участие в международной программе лабораторных испытаний "Уголь-2025-1", которая прошла в Москве. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, в ходе межлабораторных сравнительных испытаний специалисты департамента продемонстрировали высокую точность исследований. Это подтверждает соответствие проводимых анализов качества твердого топлива отраслевым требованиям.

В министерстве отметили, что параллельно была обеспечена готовность приборной базы. Вся измерительная техника департамента своевременно прошла государственную поверку, а лабораторное оборудование - аттестацию и калибровку в Центре стандартизации и метрологии.

В ведомстве подчеркнули, что высокая квалификация специалистов и точная настройка оборудования позволяют минимизировать риск погрешностей при проведении экологических экспертиз.

Как отметили в министерстве, это обеспечивает объективный контроль качества угля и выбросов при его сжигании, юридическую защиту результатов анализов в случае спорных ситуаций, а также прозрачность мониторинга окружающей среды.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР продолжает работу по повышению качества экологического и технического надзора, внедряя современные методы контроля и поддерживая техническую базу на уровне международных стандартов.