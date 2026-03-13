Сотрудники ГНС пресекли незаконный ввоз БАДов

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики пресекли незаконный ввоз биологически активных добавок (БАДов).

В частности, в пункте учёта товаров вблизи КПП "Ак-Тилек - автодорожный", расположенного на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, при проверке грузового автомобиля были обнаружены биологически активные добавки без сопроводительных документов.

По данным ведомства, предварительная стоимость выявленного товара составила 31,2 млн сомов.

По данному факту составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.