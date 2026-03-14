Фермерам Айтматовского района дали рекомендации перед посевной кампанией

В Айтматовском районе Таласской области провели разъяснительные встречи с фермерами и животноводами в рамках подготовки к весенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Мероприятия прошли в Чолпонбайском и Кара-Бууринском айылных аймаках. В них приняли участие специалисты районного управления аграрного развития, представители управления водного хозяйства, ветеринарной службы, Таласского управления по химизации, защите и карантину растений, а также представители банков "Айыл Банк" и "Элдик Банк" и главы айылных аймаков.

Во время встреч фермерам рассказали о правильной организации весенних полевых работ, рациональном использовании оросительной воды и мерах поддержки в сфере сельского хозяйства.

Специалисты рекомендовали аграриям уделять внимание выращиванию сельскохозяйственных культур, требующих меньшего количества воды.

Представители управления водного хозяйства подчеркнули важность правильного распределения оросительной воды, содержания ирригационных каналов в чистоте и рационального использования водных ресурсов.

Ветеринарные специалисты рассказали о мерах по развитию животноводства, в том числе о возможностях улучшения породных качеств скота с помощью искусственного осеменения и повышении продуктивности животных. Также фермерам напомнили, что при вывозе скота на рынки обязательно наличие ветеринарной справки для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, специалисты Таласского управления по химизации, защите и карантину растений дали рекомендации по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, использованию качественных семян и соблюдению агротехнических требований.

В завершение встречи фермеры смогли задать интересующие их вопросы и получили ответы специалистов.