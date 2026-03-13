"Кумтор" произвел более 12 тонн золота в 2025 году

Компания "Кумтор Голд Компани" прокомментировала заявления о снижении добычи и росте себестоимости золота на месторождении Кумтор.

В компании отметили, что в последнее время отдельные лица распространяют утверждения о падении добычи и резком увеличении себестоимости золота. В связи с этим предприятие решило уточнить данные о производственных и финансовых показателях за 2025 год.

По информации компании, за прошлый год на месторождении произведено 388 418 унций золота, или 12 081 килограмм.

В "Кумтор Голд Компани" пояснили, что условия проведения горных работ на руднике в последние годы стали более сложными, что усложняет извлечение золота. Кроме того, на себестоимость добычи повлияли геополитические события последних лет, которые привели к росту цен на ряд ресурсов.

Так, стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась на 50 %, реагентов и химикатов - на 70 %. Из-за усложнения логистики и роста транспортных расходов на 106,4 % подорожали запасные части для тяжелой горной и вспомогательной техники - на 30 %. Если раньше доставка грузов занимала около трех недель, то теперь может занимать до трех месяцев. Кроме того, за последние годы на 92 % выросла стоимость электроэнергии, подаваемой на рудник.

С учетом этих факторов себестоимость золота в 2025 году, включая все расходы, налоги и другие отчисления, составила 1 884 доллара за унцию.

В компании сообщили, что минимальная цена реализации золота в начале 2025 года составляла 2 882,7 доллара за унцию, максимальная в конце года - 4 612,95 доллара. Средняя цена реализации составила 3 711 долларов за унцию.

Выручка компании за 2025 год достигла 1 млрд 434,6 млн долларов, чистая прибыль - 706 млн 81 тыс. долларов.

По данным "Кумтор Голд Компани", в виде налогов и других обязательных платежей в бюджет было перечислено 246 млн 507 тыс. долларов.