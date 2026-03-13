Погода
Генпрокурор открыл новое здание прокуратуры Сокулукского района

В селе Сокулук открыли новое административное здание прокуратуры Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В церемонии принял участие генеральный прокурор Кыргызской Республики Максат Асаналиев. Также присутствовали руководители местных государственных органов, сотрудники прокуратуры и ветераны ведомства.

Выступая на открытии, Максат Асаналиев отметил, что ввод в эксплуатацию нового здания позволит более эффективно организовать работу органов прокуратуры и обеспечит оперативное рассмотрение обращений граждан.

Он также сообщил, что в рамках системной поддержки со стороны государства по укреплению правоохранительной системы в регионах страны продолжается строительство новых административных зданий и служебного жилья для сотрудников органов прокуратуры.

Новое здание построено в соответствии с современными требованиями и оснащено всем необходимым для служебной деятельности. Это позволит более эффективно выполнять задачи по обеспечению законности и защите прав граждан.


Теги:
Генеральная прокуратура, Сокулукский район, Чуйская область, Открытие
