Турция опровергла влияние ближневосточного конфликта на туризм

Министерство культуры и туризма Турецкой Республики и Агентство по продвижению и развитию туризма Турции (TGA) заявили, что туристическая отрасль страны продолжает работать в обычном режиме.

В ведомствах отметили, что на фоне активного освещения в международных СМИ событий в отдельных странах Ближнего Востока Турция не является стороной данного конфликта. При этом все туристические направления страны остаются открытыми и безопасными для путешественников.

Популярные курорты и города, включая Стамбул, Анталью, Бодрум, Измир и Каппадокию, продолжают принимать гостей из Европы, Северной Америки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона без ограничений.

По официальным данным, все отели, курорты, экскурсионные программы и туристические услуги функционируют в штатном режиме. Ограничений или закрытий, которые могли бы повлиять на туристическую деятельность, в стране не вводилось.

Также сообщается, что международные аэропорты Стамбула, Антальи, Бодрума, Измира и других городов работают в обычном режиме. Авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию, отмен рейсов в Турцию из-за региональных событий не зафиксировано.

В Министерстве культуры и туризма Турции добавили, что бронирование туров на летний сезон 2026 года продолжается, а спрос со стороны международных путешественников остается стабильным. При необходимости ведомство готово предоставить партнёрам дополнительную информацию.


