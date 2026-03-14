Экотуризм в КР растет: доходы природных территорий увеличились вдвое

Доходы особо охраняемых природных территорий Кыргызстана от туризма выросли более чем в два раза по итогам 2025 года. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По данным ведомства, поступления от туристического сектора составили 37,7 млн сомов. Это на 19,3 млн сомов больше, чем годом ранее, рост превысил 105%.

В течение года государственные природные заповедники и государственные природные парки Кыргызстана посетили 271 254 человека. Интерес к экологическим маршрутам вырос почти на 24%.

Основную часть туристического потока составили внутренние туристы - около 250,5 тыс. граждан Кыргызстана. При этом сохраняется интерес со стороны туристов из стран СНГ и дальнего зарубежья.

В министерстве отмечают, что рост доходов при умеренном увеличении числа посетителей связан с оптимизацией тарифной политики и улучшением администрирования сборов.

Параллельно с развитием экологического туризма усилен контроль за соблюдением природоохранного законодательства. За год на особо охраняемых природных территориях выявили 139 правонарушений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1,1 млн сомов.

Большинство случаев около 70% связано с нарушениями, затрагивающими растительный мир. На данный момент по 78 делам ущерб уже взыскан в бюджет, остальные находятся на стадии судебного и административного разбирательства.


