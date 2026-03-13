В Джети-Огузском районе государству вернули землю на сумму 34 млн сомов

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области земельный участок стоимостью более 34 млн сомов, незаконно переданный в частную собственность, возвращён государству. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного органа, участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,20 га расположен на территории Барскоонского айыл окмоту. Проверка показала, что земля была незаконно предоставлена гражданам в частную собственность.

Кроме того, на участке сельскохозяйственного назначения незаконно возвели строение.

По результатам принятых прокурорских мер земельный участок вместе со строением общей стоимостью 34 056 846 сомов возвращён в государственную собственность.