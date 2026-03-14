ГНС КР представила опыт цифровизации на международном форуме

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Кыргызстана Мирлан Рахманов принял участие в III форуме руководителей налоговых ведомств стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии, который прошёл 12–13 марта в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили в ГНС, основной темой форума стали проблемы регулирования теневой экономики, мировые тенденции и региональная специфика. Участники обсудили современные подходы к повышению эффективности налогового администрирования и сокращению масштабов неформального сектора.

В ходе форума Мирлан Рахманов выступил с презентацией, в которой рассказал о цифровых решениях, применяемых в налоговых органах Кыргызстана для снижения теневой экономики и повышения эффективности налогового администрирования.

По его словам, ГНС проводит последовательную трансформацию системы налогового администрирования от модели избыточного контроля и ручных процессов к современному подходу, основанному на цифровизации, сервисности и партнёрстве с налогоплательщиками.

Он отметил, что ключевым направлением реформ является фискализация налоговых процедур и внедрение цифровых инструментов, направленных на создание прозрачной и удобной системы налогообложения.

Использование современных цифровых решений, по словам Рахманова, позволяет налоговым органам анализировать большие объёмы данных и переходить к риск-ориентированной модели налогового администрирования. Это способствует снижению административного давления на добросовестный бизнес и повышению эффективности налогового контроля.

Заместитель председателя также рассказал о внедряемых электронных инструментах, которые помогают бороться с теневой экономикой и повышать собираемость налогов. Среди них информационные системы "ЭСФ", "НДС", "ККМ", "Единый налоговый счёт", "Кабинет инспектора", а также электронные сервисы для налогоплательщиков через "Кабинет налогоплательщика".

Отдельно он остановился на цифровизации администрирования рынков на примере информационной системы "Базар". По его словам, внедрение специального налогового режима и этой системы позволило повысить прозрачность работы торговых площадок, улучшить учёт предпринимателей и усилить налоговое администрирование.

Как сообщил Мирлан Рахманов, на крупнейших рынках "Дордой", "Кара-Суу" и "Мадина", где внедрена информационная система "Базар", увеличились налоговые поступления. По сравнению с 2022 годом в 2024 году рост составил 62,2 процента, а в 2025 году налоговые поступления достигли 1 млрд 84,6 млн сомов, увеличившись более чем на 64 процента.

Форум руководителей налоговых ведомств стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии проводится для обмена опытом, выработки совместных решений в сфере управления бюджетными доходами и развития международного сотрудничества.