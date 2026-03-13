В Кыргызстане предлагают увеличить число кризисных центров

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев провел совещание с участием депутатов, представителей соответствующих государственных органов и кризисных центров. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе встречи обсуждались проблемы, связанные с деятельностью кризисных центров, в том числе вопросы финансирования, а также пути их решения.

В частности, представители кризисных центров сообщили, что наиболее остро стоит вопрос финансирования и обозначили трудности с получением средств, выделяемых государством. По их словам, в прошлом году на поддержку кризисных центров, оказывающих помощь женщинам, пострадавшим от семейно-бытового и гендерного насилия, было выделено 28 млн сомов. Однако в текущем году объем данного финансирования был сокращен до 15 млн сомов.

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции пояснили, что сокращение финансирования связано с тем, что в прошлом году выделенные средства не были использованы в полном объеме. В то же время представители кризисных центров утверждают, что сроки рассмотрения предложенных проектов затягиваются, из-за чего возникают задержки с получением финансирования.

Марлен Маматалиев отметил, что в последние годы по инициативе президента государство уделяет особое внимание решению социальных проблем населения. По его словам, проводится значительная работа по предотвращению гендерного насилия, укреплению института семьи, защите прав женщин и детей.

Он подчеркнул, что деятельность в данном направлении должна быть продолжена, а работа соответствующих государственных учреждений и кризисных центров усилена.

"Безусловно, деятельность в этом направлении должна быть продолжена. Особенно необходимо усилить работу соответствующих государственных учреждений и поддержать кризисные центры. Например, только за первые десять месяцев прошлого года было зарегистрировано 18 254 факта семейно-бытового насилия. В то же время во всем Кыргызстане действует всего лишь 17 кризисных центров. Необходимо увеличить их количество и охватить все регионы", - сказал торага.

По итогам совещания Марлен Маматалиев поручил руководителям соответствующих государственных учреждений рассмотреть все вопросы, поднятые в ходе обсуждения, и провести необходимую работу.

"Если потребуется, внесем изменения в законодательство. Наша цель не просто констатировать проблему, а найти пути ее решения. Нам нужен комплексный подход и принятие оперативных мер", - добавил он.

Также на совещании было подчеркнуто, что Жогорку Кенеш будет тщательно контролировать исполнение законов в данном направлении.


Теги:
семейное насилие, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


