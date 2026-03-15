Советник главы Верховного суда КР выступил на конференции в Москве

Советник председателя Верховного суда Кыргызской Республики, доктор юридических наук, профессор Руслан Мырзалимов принял участие в III Международной научно-практической конференции "Судебная власть и судоустройство". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятие прошло в Юридическом институте Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Конференция была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития судебной власти и совершенствования системы судоустройства. Участники рассмотрели вопросы организации судебной системы, принципов осуществления правосудия, обеспечения независимости судей, цифровизации судебной деятельности и развития международного сотрудничества в сфере правосудия.

В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, а также работали три тематические секции: Судебная власть и публичное право, Судебная власть и частное право, Проблемы и тенденции судоустройства.

В конференции приняли участие судьи, сотрудники аппаратов судов и органов, обеспечивающих деятельность судебной системы, представители правоохранительных органов, омбудсмены и сотрудники их служб, представители институтов альтернативного разрешения споров, адвокатуры и нотариата, ученые-правоведы, практикующие юристы, а также аспиранты и студенты.

По итогам мероприятия планируется издание коллективной научной монографии, в которую войдут материалы и исследования участников конференции.