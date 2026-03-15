В Таласе задержали мужчину, разыскиваемого за кражу скота

- Бермет Таалайбекова
В Таласской области задержан находившийся в розыске подозреваемый в скотокрадстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, гражданин Т.Н., 1981 года рождения был задержан в ходе рейда "Скотокрадство", который проводился в регионе с 13 по 15 марта.

Мужчина подозревается в совершении нескольких фактов скотокрадства на территории Таласской области. Ранее, 2 февраля 2026 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 205-1 (Скотокрадство)УК КР. Поскольку его местонахождение было неизвестно, подозреваемый был объявлен в розыск.

При личном досмотре у задержанного обнаружены два мобильных телефона, нож, силиконовая маска, перцовый баллончик и другие предметы.

Подозреваемый водворен в ИВС.


задержание, скотокрадство, Таласская область
